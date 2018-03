ARRESTATO DAI CARABINIERI IMPRENDITORE EDILE: AVEVA 30 GRAMMI DI EROINA

ATESSA. Un imprenditore edile di 38 anni, originario di Atessa, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato, la scorsa sera, con 30 grammi di eroina mentre faceva rientro ad Atessa a bordo della sua auto, un’Alfa 156, dopo essere stato a Pescara presumibilmente per acquistare lo stupefacente. Ad attenderlo, nella piazza del centro cittadino, vi erano diversi tossicodipendenti che spesso si rivolgevano a lui per acquistare le dosi di droga. A portare gli uomini dell’Arma sulle tracce dell’arrestato è stato proprio l’insolito via vai, nel centro abitato, dei tossicodipendenti, sempre più numerosi negli ultimi tempi, notato anche dai cittadini che prontamente lo avevano segnalato ai carabinieri. Quando l’imprenditore è stato fermato ha cercato di disfarsi dell’eroina gettandola fuori dal finestrino dell’auto ma è stata subito recuperata dai militari. Arrestato, il 38enne è stato tradotto presso il carcere di Lanciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.