CROLLI CASE POPOLARI ORTONA. VERTICE IN COMUNE CON L’ATER

ORTONA. Dopo i crolli avvenuti nella palazzina Ater di Via G.Primavera,1 in Comune si è tenuto un vertice con i rappresentanti dell’istituto case popolari.

Il sindaco Vincenzo d’Ottavio e l’assessore Gianluca Coletti hanno chiesto ai Tecnici dell’Ater di intervenire immediatamente sulla palazzina al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli inquilini. E’ stato assicurato da parte dell’Ater un immediato intervento sia di consolidamento dell’intera struttura che di sistemazione e bonifica delle problematiche interne agli appartamenti.

L’ingegner Recchione, direttore generale dell’Ater, ha assicurato che entro due mesi i lavori saranno appaltati secondo un progetto già redatto e finanziato per un importo di 300.000 Euro.