COMUNE DI ORTONA: MUTUI PER 4,3 MLN PER OPERE PUBBLICHE

ORTONA. La Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al comune di Ortona 31 mutui per un importo complessivo di 4.300.000 euro per la realizzazione di opere pubbliche secondo quanto previsto dai progetti approvati all’inizio di dicembre scorso dalla Giunta Municipale.

I 31 progetti presentati, con la relativa istruttoria, alla Cassa nei primi giorni del mese di dicembre 2012, sono stati ammessi a finanziamento appena in tempo in quanto con l’avvento del nuovo anno il comune di Ortona non è più nella condizione per poter contrarre mutui.

Infatti dal primo di gennaio 2013 la capacità di indebitamento del Comune di Ortona,in base alle norme in vigore, è pari a zero, così come lo sarà per l’intero anno 2014.

Proprio per queste ragioni l’amministrazione comunale, dopo le sollecitazioni del capogruppo del PD,Tommaso Coletti, ad Agosto del 2012, si è messa all’opera ed in soli 4 mesi è riuscita a programmare gli interventi, a predisporre i progetti ed a richiedere i relativi mutui in tempo per la concessione entro il 31.12.2012. Un vero tour de force a cui hanno partecipato amministratori , dirigenti e funzionari. Nelle prossime settimane, in maniera graduale,saranno indette le gare d’appalto per la realizzazione dei 31 progetti riguardanti viabilità, edilizia scolastica e strutture sportive.