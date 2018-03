L’AQUILA. CANDIDATURE PER AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE PARTECIPATE

L’AQUILA. E’ stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per l’acquisizione delle candidature finalizzate alla costituzione degli albi per Amministratore delegato e Amministratore unico delle aziende partecipate dall’ente.

Il provvedimento, firmato dal Sindaco Massimo Cialente, è stato predisposto in attuazione del decreto legge 95 del 2012, convertito nella legge 135 del 2012 (la cosiddetta “spending review”), per il contenimento della spesa pubblica. Il bando, inoltre, è stato emanato sulla scorta dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale lo scorso 29 novembre e della delibera con cui, lo scorso 7 dicembre, la Giunta ha stabilito i limiti dei compensi per l’amministratore delegato (che, nel ‘governo’ dell’azienda, sarà affiancato da due dipendenti comunali) e per l’amministratore unico.

Il modello da utilizzare per formulare la richiesta di iscrizione agli albi in questione è pubblicato nella pagina degli “Avvisi”, della sezione “Concorsi, Gare e Avvisi”, dell’area “Amministrazione” del sito internet www.comune.laquila.it, dove sono riportati anche l’avviso del Sindaco e le delibere del Consiglio e della Giunta comunale.

I termini per presentare la domanda scadranno l’1 febbraio.