L'AQUILA. 65ESIMA EDIZIONE DELLA FIERA DELL’EPIFANIA

L’AQUILA. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la 65esima edizione della tradizionale Fiera dell’Epifania, in programma a L’Aquila sabato 5 gennaio.

Saranno 330 le bancarelle che animeranno la 65esima edizione della Fiera dell'Epifania, ben 70 in più rispetto all’anno passato. I banchi vendita saranno diposti lungo via Castello, via Tagliacozzo, viale Gran Sasso, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), piazza San Bernardino, via Tedeschi, via Signorini Corsi, via Zara, via Malta, via Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo.

Per l'occasione sono state disposte dal Comando di Polizia Municipale delle modifiche al traffico e alla viabilità. In particolare saranno interdette alla circolazione gran parte delle strade e piazze del centro cittadino. Oltre alle arterie interessate direttamente dalla manifestazione - piazza Battaglione Alpini, viale Gran Sasso, viale Tagliacozzo, via Malta, via Zara, via Vittorio Veneto, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi, piazza San Bernardino, corso Vittorio Emanuele II (portici) e piazza Duomo - saranno chiuse al transito anche via Pescara, nel tratto via Strinella/via Castello (con eccezione per i residenti) e corso Federico II.