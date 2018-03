SANT’EUFEMIA A MAIELLA, INAUGURATO CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA

CRONACA. SANT’EUFEMIA A MAIELLA. Il sindaco di Sant' Eufemia a Maiella inaugura il centro accoglienza turistica e richiama i suoi operatori, «ora ci vuole più professionalità da parte degli affittuari».

Mercoledì scorsa è stato inaugurato a Sant'Eufemia a Maiella il Centro di Accoglienza Turistica. La struttura si compone di una sala destinata a bookshop-biblioteca specializzata sulla montagna, all'esposizione e vendita di prodotti tipici, informazioni turistiche e all'organizzazione di attività e servizi al turismo, come escursioni e visite guidate. «L'infrastruttura realizzata», commenta il sindaco Francesco Crivelli «ha di fatto rivitalizzato uno spazio comunale localizzato in una zona strategica del nostro Paese. Il prossimo passo sarà quello di assicurarne un funzionamento efficiente e professionale, affinché i turisti possano avere un punto di riferimento in grado di soddisfare le loro esigenze ed aspettative». Oltre alla sala accoglienza per i turisti, il centro è dotato di una sala proiezioni polivalente ed è servito da connessione HDSL, aspetto non secondario a Sant'Eufemia a Maiella, dove questa tecnologia è giunta solo la scorsa estate, grazie all'intervento dell'Amministrazione Comunale.