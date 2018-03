HASHISH NELL’AUTO, ARRESTATO GIOVANE PREGIUDICATO

DROGA. PESCARA. Oltre due etti e mezzo hashish sono stati sequestrati nel corso di un’operazione antidroga avviata nella serata di ieri dai Baschi Verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Pescara.

Durante uno dei numerosi controlli, fermata una Fiat 600 con tre passeggeri a bordo, i finanzieri hanno notato subito che uno di loro, con fare repentino, ha occultato un involucro tenuto tra le gambe, sotto il sedile a fianco del guidatore. I militari hanno proceduto immediatamente al recupero dell’involucro al cui interno sono stati trovati 2 mattoncini pressati della stessa grandezza e peso, ed altri tre di dimensioni più ridotte (in forma irregolare e le cui parti mancanti probabilmente cedute da poco a qualche “cliente”) tutti costituiti da hashish.Solo uno di loro si è dichiarato responsabile della detenzione dello stupefacente e, cioè, l’autore del tentativo di occultamento. Ai successivi controlli di rito, il giovane pescarese M.V. di 23 anni è risultato gravato da numerosi precedenti specifici per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed altri per reati contro il patrimonio.