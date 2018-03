MONTESILVANO. SOLIDARIETA’ E SPORT, ARRIVA LA BEFANA DEL VIGILE

SOLIDARIETA’. MONTESILVANO. E’ ormai giunta alla tredicesima edizione la manifestazione “Solidarietà e Sport” che il Comando della polizia municipale ed il suo Gruppo Sportivo portano da anni avanti con dedizione e soddisfazione. Gli agenti volontari e la proverbiale “Anziana Signora” il 4-5-6 gennaio 2013 dalle 8,30 alle 20,00 saranno presenti presso il centro commerciale Oasi di Montesilvano per raccogliere derrate alimentari e fondi da devolvere all’Associazione “Progetto Incontro Onlus” mensa dei poveri di Montesilvano. Lo scorso anno alla Caritas di Pescara sono stati devoluti circa 1000 chilogrammi di derrate ed un assegno di euro 1.500. Tante sono le associazioni no-profit che, con le iniziative intraprese dal Corpo di Polizia Locale, e con la tradizionale “Befana del Vigile”, hanno avuto in questi dodici anni, ne ricordiamo alcuni come ad esempio: La Casa del Fanciullo- Scerne di Pineto, l’Istituto Don Orione- Pescara , la Mensa dei Poveri di San Francesco-Pescara, la casa famiglia “La Luna” e “Casa mia”- Montesilvano, l’istituto pedagogico “Castorani”-Giulinova, Missione Possibile associazione no-profit di Montesilvano per il completamento di un’aula scolastica nel villaggio di Kevote-Kenya. Sarà il quadrangolare di calcio a 5 riservato alle Polizie Municipali d’Italia che concluderà il binomio “Solidarietà e Sport”. Prenderanno parte al torneo che si disputerà a Montesilvano, Alba Adriatica e Mosciano Sant’Angelo dal 17 al 20 gennaio le città di Bari, Pesaro, Torino e Montesilvano, vincitore dell’ultima edizione.