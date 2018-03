SPOLTORE, ARRESTATO ROMENO GELOSO CHE INVEIVA CONTRO LA EX

SPOLTORE. Nella tarda serata di ieri è stato invece arrestato dai Carabinieri di Spoltore I.P., 28enne cittadino rumeno, che colto da una crisi di gelosia, si è recato a casa della ex cercando di parlarle. Di fronte al rifiuto della donna, è andato su tutte le furie, e dopo aver tentato di rompere un vetro e l’infisso per entrare nella casa, si è scagliato contro la porta dell’abitazione. Nemmeno l’arrivo dei militari ha placato la furia dell’uomo, che dopo un momento di calma, alla vista della donna, ha ricominciato a inveire, prendendosela anche con i Carabinieri. A questo punto, inevitabili, sono scattate le manette per il giovane.