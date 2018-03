FURTO CON SPACCATA AL MARKET,ALBANESE DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

CRONACA. CORROPOLI.Secondo i carabinieri di Alba Adriatica e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sarebbe l'autore del furto con spaccata avvenuto qualche giorno fa in un supermercato di Corropoli (Teramo). Per il momento, pero', nei confronti di un giovane albanese residente ad Alba Adriatica (Teramo) e' scattata la denuncia per ricettazione. Intercettato in territorio marchigiano dopo che era stata diramata la segnalazione di furto ed individuata l'auto con a bordo il fuggiasco, i militari gli hanno trovato la refurtiva. Sono in corso accertamenti per stabilire se l'extracomunitario abbia colpito anche altre volte a danni di privati ed esercizi commerciali.