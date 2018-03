A NATALE E CAPODANNO MUSEI APERTI

ABRUZZO. Il 25 dicembre 2012 e il 1° gennaio 2013 i cittadini e i turisti stranieri potranno visitare i molti musei e le aree archeologiche statali che rimarranno aperti in via straordinaria.

In giornate tradizionalmente di riposo per la maggior parte degli italiani, il MiBAC offre a tutti una possibilità di crescita culturale nell’ottica di valorizzare ed aumentare la fruizione del nostro inestimabile patrimonio artistico. Dal nord al sud del Paese, molte le proposte per trascorrere un Natale e un primo dell’anno all’insegna della cultura.

Anche in Abruzzo i Musei Archeologici Nazionali e le aree archeologiche saranno visitabili secondo i seguenti orari:

MUSEI dalle 13,30 alle 19,30

- Chieti -Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj ospita la mostra “Tesori dalle necropoli dell’Abruzzo Antico”;

- Chieti-Museo Archeologico Nazionale La Civitella;

- Campli (TE) - Museo Archeologico Nazionale ospita la mostra “Storie d’altri tempi.Il corredo nuziale”;

- Celano (AQ)-Castello Piccolomini la Sezione archeologica ospita la mostra “Dall’acqua e dal sole. Recenti scoperte archeologiche nella Marsica”;

- Sulmona (AQ) – SS. Annunziata – Domus romana di Arianna.



AREE ARCHEOLOGICHE dalle 9,30 alle 15,30

- Alba Fucens loc.Massa d’Albe (AQ);

- Amiternum loc.S.Vittorino (AQ);

- Iuvanum (Montenerodomo-CH)