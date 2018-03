PIETRO DI BENEDETTO E’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

L’AQUILA. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore prof. Ferdinando di Orio, ha nominato il dott. Pietro Di Benedetto Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Pietro Di Benedetto, aquilano, ha 50 anni e si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma –“La Sapienza”. Vincitore del I corso-concorso nazionale per dirigenti Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, dal 2000 è dirigente dell’Università dell’Aquila, dove già in precedenza aveva lavorato come funzionario amministrativo, curando principalmente i settori della contabilità e del personale. Membro dal 2006 della Giunta Direttiva del Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.), ha ideato e curato alcuni progetti di formazione in materia di procedimenti amministrativi ed ha effettuato numerose docenze in corsi di formazione su argomenti di interesse delle Pubbliche Amministrazioni.