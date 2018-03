MAURO LOVATO NUOVO PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA

CHIETI. Cariche rinnovate a capo di Confagricoltura Chieti.

Il Consiglio, riunitosi il 18 dicembre, ha nominato come nuovo Presidente, Mauro Lovato, titolare di una azienda viticola ed agrituristica.

In segno di riconoscimento per l’impegno profuso al Presidente uscente, Giuliano Ciccarone, è stato affidato il ruolo di Presidente Onorario.

Mauro Lovato sarà affiancato da 3 Vice presidenti: Angelica Bianco giovane imprenditrice olivicola teatina; Nicolino D’Onofrio uno degli eredi dell’antico frantoio di Villamagna; Diodato Menè imprenditore viticolo ortonese.