RAPINA IN CENTRO SCOMMESSE AMONTESILVANO

MONTESILVANO. In quattro si sono presentati ieri sera al centro scommesse Eurobet di Montesilvano, in via di Giovanni, per una rapina che ha fruttato circa cinquemila euro. I malviventi erano incappucciati e due di loro impugnavano una pistola. Hanno minacciato i presenti, cioe' due clienti, una cassiera e il vicedirettore e si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassa e nella cassaforte. Sono fuggiti su una Punto blu. I carabinieri di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, si stanno occupando di acquisire le immagini delle telecamere e stanno indagando per risalire agli autori.