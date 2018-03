SAN GIOVANNI TEATINO: DAL 2013 RETE IDRICA E FOGNE PASSANO ALL’ACA

SAN GIOVANNI TEATINO. Il prossimo 31 dicembre scadrà la convenzione, stipulata in data 1 settembre 1990, con l’attuale società Enel Gas per la gestione delle reti idriche e fognarie dell’intero territorio comunale: pertanto, in attuazione del decreto legislativo 152/2006 che prescrive che ogni ambito territoriale ottimale abbia un gestore unico, il Comune dal prossimo 1 gennaio passerà la gestione all’ACA SpA.

Pertanto, i cittadini potranno rivolgersi per le segnalazioni e per le richieste di chiarimenti ai numeri verdi predisposti dal nuovo gestore:

800.800.838 per gli interventi relativi alle reti idriche e alle fognature.

800.890.541 per i servizi commerciali, problemi relativi alle bollette e per i nuovi allacci.