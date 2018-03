TENTANO RAPINA NEGOZIO,TITOLARE LI METTE IN FUGA CON BASTONE

PESCARA. Con un bastone ha colpito e messo in fuga due malviventi che, armati di pistola giocattolo, avevano tentato di rapinare la sua attività commerciale. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri sera a Pescara, è il titolare di un supermercato della zona dei Colli. Ieri sera, all'ora di chiusura, i due, pistole in pugno e col volto travisato, sono entrati nel negozio e, minacciando il personale, si sono fatti consegnare la cassetta contenenti gli incassi. Prima che riuscissero a fuggire, però, il responsabile del supermercato ha impugnato un bastone, costringendo i malviventi ad abbandonare il bottino. In ogni caso i rapinatori sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pescara, coordinati dal capitano Claudio Scarponi, che stanno visionando le immagini di alcune videocamere di sorveglianza e si stanno occupando delle indagini.