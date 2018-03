SCRUCCHIATA E MAGGIOLATA DI ORTONA PROTAGONISTI DI GEO

ORTONA. La tradizionale Scrucchiata abruzzese, la tipica confettura d’uva abruzzese confezionata utilizzando uve di Montepulciano d’Abruzzo, diffusa soprattutto nella zona di Ortona, è stata protagonista di Geo & Geo, la nota trasmissione di Rai3 condotta da Sveva Sagramola. Nel corso della puntata di lunedì scorso, dedicata all'Abruzzo e realizzata con la collaborazione della Coldiretti, la nota conduttrice ha parlato della città costiera soffermandosi sull’intreccio tra cultura, tradizione e gastronomia. In studio, il produttore di scrucchiata Sandro Polidoro e la cuoca Gabriella Pantalone, che hanno raccontato in diretta "la storia" della confettura più rinomata d'Abruzzo, dalle caratteristiche organolettiche all’uso in cucina per la preparazione dei tradizionali dolci natalizi.