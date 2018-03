INCIDENTI STRADALI: GRAVE ANZIANA INVESTITA A PESCARA

PESCARA. Una donna di 75 anni, M.D.B., è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada, in via Ferrari, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo adriatico. Soccorsa dal personale del 118, la donna ha riportato un politrauma con trauma cranico commotivo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli uomini della Polizia municipale di Pescara.