CONSIGLIO REGIONALE: INAUGURATA PINACOTECA E SALA POLIFUNZIONALE

L'AQUILA. “E’ un altro pezzo importante del Consiglio regionale che ha trovato una nuova collocazione dopo il sisma del 2009, grazie all’impegno del personale e alla volontà dell’Istituzione di dare, proprio in occasione delle festività natalizie, un ulteriore segnale di speranza rispetto a una rinascita possibile”. Lo ha detto il Presidente Nazario Pagano inaugurando questa mattina lo spazio intitolato a Benedetto Croce e realizzato al piano meno due dell’edificio costruito negli anni Ottanta. Lo spazio comprende una pinacoteca con le opere d’arte di proprietà del Consiglio regionale, una Biblioteca dove sono stati ricollocati i volumi dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea ed una sala polivalente con 70 posti a sedere che, oltre ad ospitare le iniziative del Consiglio, sarà a disposizione per due giorni la settimana dell’Università della Terza Età.