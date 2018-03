L’AQUILA, ANCORA SCIACALLI IN AZIONE: FERMATA DONNA CON REFURTIVA IN ZONA ROSSA.

CRONACA. L’AQUILA, I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno denunciato in stato di libertà una donna polacca per furto in abitazione ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

La donna, infatti, ha prima violato il divieto di accesso nella “zona rossa” della frazione di Paganica, poi è penetrata all’interno di un’abitazione e ha portato via alcuni tappeti ed altre suppellettili di poco valore. Le immediate indagini svolte dai carabinieri della stazione di Paganica hanno permesso di rintracciare la donna e trovarla in possesso della refurtiva che è stata debitamente restituita all’avente diritto. I carabinieri hanno anche denunciato 4 giovani assuntori di sostanze stupefacenti.