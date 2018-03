POLIZIOTTO LIBERO DAL SERVIZIO BLOCCA SCIPPATORE

CRONACA. PESCARA. Un poliziotto libero dal servizio ha bloccato uno scippatore e lo ha fatto arrestare dal personale della squadra volante, a Pescara. L'episodio si è verificato in via Gioberti e l'arrestato è Vincenzo Di Vittorio, 50 anni, pescarese, che aveva appena rubato un borsello con duemila euro all'interno. L'agente si e' insospettito quando ha notato un uomo correre frettolosamente in direzione della strada parco con un borsello in mano e delle persone che urlavano, chiedendo di fermarlo. Sceso dall'auto, il poliziotto ha inseguito il malvivente e lo ha fermato. Il borsello e' stato riconsegnato al proprietario.