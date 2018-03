MORTA MARISA BALDONI, PRIMO SINDACO DONNA L'AQUILA

L'AQUILA. E' morta Marisa Baldoni, il primo sindaco donna della città dell'Aquila. Democristiana legata alla corrente dell'ex europarlamentare Lorenzo Natali, venne eletta dal Consiglio comunale primo cittadino del capoluogo nel gennaio 1992, al posto di Enzo Lombardi, che si era dimesso per correre al Senato. Governò al città fino al 29 febbraio 1993 con una Giunta formata da esponenti dell'ex pentapartito (socialisti, socialdemocratici, liberali e un indipendente repubblicano). Da questa mattina, nella sala Giunta del Comune dell'Aquila, in via Filomusi Guelfi, sarà allestita la camera ardente aperta ai cittadini.