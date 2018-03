BIKE SHARING, LA PROVINCIA DI PESCARA PROMUOVE UN PROTOCOLLO

PESCARA. Promuovere il primo servizio di bike sharing sul territorio della provincia di Pescara. Con questo obiettivo è stato firmato oggi un protocollo d’intesa promosso dalla Provincia di Pescara ed esteso alla Regione Abruzzo (Assessorato ai Trasporti), ai Comuni di Pescara e Montesilvano, al “Distretto del Benessere” che comprende alcuni centri del Pescarese, al Parco Nazionale della Majella, alla Camera di Commercio di Pescara, a Trenitalia, alla Saga e al Marina di Pescara.

«L’opportunità di portare avanti questo progetto», spiegano il presidente della Provincia Guerino Testa e l’assessore Valter Cozzi, «è offerta dal progetto “Adrimob - Sustainable Coast Mobility In The Adriatic Area” - finanziato dal Programma comunitario IPA Adriatico, curato e gestito dal personale del Servizio provinciale delle Politiche Comunitarie - che consente, con un finanziamento di 51.000 mila euro, di realizzare lo start up di un sistema/servizio di bike sharing pilota lungo la costa nei comuni di Pescara e Montesilvano (con direttici territoriali porto, stazione ferroviaria, aeroporto e grandi alberghi)».

I soggetti firmatari di questo protocollo, compatibilmente con i propri ordinamenti e bilanci futuri, potranno progressivamente contribuire alla diffusione “della rete delle stazioni e degli attrezzamenti” nonché all’incremento “del numero delle biciclette”, o consentire la installazione delle “stazioni” presso le aree di loro proprietà. Le biciclette possono essere sia a pedalata tradizionale che a trazione elettrica. Il progetto di bike sharing partirà nella primavera 2013.