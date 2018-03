CIVITELLA DEL TRONTO: IL SINDACO CONSEGNA LE DELEGHE AI DUE NUOVI ASSESSORI

CIVITELLA DEL TRONTO. Il Sindaco di Civitella del Tronto, Gaetano Luca Ronchi, qualche giorno fa, ha conferito ai neo assessori esterni Guido Di Giacomo e Vincenzino Di Luigi, recentemente entrati a far parte dell'esecutivo civitellese, le deleghe.

Guido di Giacomo si occuperà di ambiente e territorio, politiche ecologiche, nettezza urbana, rifiuti e smaltimento, commercio, industria e artigianato, Vincenzino Di Luigi di protezione civile, pubblica illuminazione, politiche energetiche e sicurezza sociale.

«Di Giacomo e Di Luigi - dichiara il Sindaco - hanno già iniziato a prendere cognizione delle attività da compiere e delle problematiche connessi alle deleghe loro conferite. Certo, il tempo che ci separa da qui alle elezioni e' breve, ma, conoscendo il valore e l'impegno che stanno mettendo e metteranno nell'affrontare il non facile compito loro affidato, i due neo assessori costituiscono per la nostra amministrazione un valore aggiunto ed un riferimento per la collettività».