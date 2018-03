VANDALISMO: PLESSO SCOLASTICO DI DRAGONARA DANNEGGIATO

SAN GIOVANNI TEATINO. Ancora una volta un vero e proprio raid vandalico contro le strutture pubbliche in città: nella notte tra lunedì e martedì, infatti, ignoti si sono scagliati con pietre di grossa taglia contro il plesso scolastico di Dragonara, danneggiando suppellettili esterne e infissi.

Dalla ricognizione effettuata dal vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Di Clemente, insieme alla Polizia Municipale ed ai tecnici comunali, risultano essere stati infranti il vetro antisfondamento della palestra, che tra l’altro è in via di completamento, ammaccate le grondaie di un intero lato dell’edificio, spaccati e scheggiati i gradini delle scale esterne e divelti i giochi per bambini che si trovano nel giardino. L’ammontare dei danni subiti si aggirerebbe, da una prima stima, attorno ai cinquemila euro.