DENUNCIATI DUE TIFOSI DEL GIULIANOVA

CRONACA. SAN SALVO. Due tifosi del Giulianova, che la scorsa domenica ha affrontato l’Us San Salvo, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale dai carabinieri. I due tifosi, di 32 e 34 anni, che avevano seguito la loro squadra impegnata in trasferta nel corso del campionato di calcio di eccellenza, hanno opposto resistenza ai militari che, per evitare si verificassero dei tafferugli, si sono inseriti tra le due tifoserie. I due denunciati sono stati anche segnalati alla Questura di Chieti affinché nei loro confronti sia applicato il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive (Daspo).