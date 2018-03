TENTATIVO DI RAPINA A COPPIA APPARTATA IN AUTO NEL PESCARESE

CRONACA. MONTESILVANO. Tentativo di rapina, domenica sera, a Montesilvano, tra il Palacongressi e il cinema multisala Porto Allegro. Un uomo e una donna si erano appartati in auto quando si e' avvicinato al lato del conducente un uomo straniero, presumibilmente magrebino, con i baffi ed esile di corporatura. Ha chiesto all'uomo, minacciandolo con un coltello, di consegnargli la borsa della donna ma l'automobilista ha reagito aprendo con forza lo sportello dell'auto per cui il malvivente e' caduto a terra. La vittima ha messo rapidamente in moto l'auto ed e' fuggito via, notando dallo specchietto retrovisore che lo straniero si e' rialzato ed e' fuggito via. La coppia ha avvisato il 112 e i carabinieri del capitano Enzo Marinelli hanno avviato le ricerche, ma senza esito. Altri episodi analoghi si sono verificati in passato sempre nella stessa zona.