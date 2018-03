PESCARA PARCHEGGI: CASAPOUND IN PIAZZA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE

CRONACA. PESCARA. Sabato 15 dicembre CasaPound Italia organizzerà a Pescara un presidio in Piazza della Repubblica a partire dalle 16:30 per ribadire la propria contrarietà a ogni progetto di privatizzazione dell’azienda municipalizzata Pescara Parcheggi per la gestione degli stalli di sosta. Lo afferma in una nota Mirko Iacomelli, responsabile provinciale pescarese di Cpi, intervenendo sul progetto che in questi giorni sta causando grandi tensioni tra maggioranza e opposizione.

«La nostra presa di posizione è di natura tecnica e sociale: non è accettabile che un’azienda pubblica, oggetto pochi mesi fa di una ricapitalizzazione, e che svolge un servizio fondamentale per la cittadinanza, possa essere svenduta ai privati, che diventerebbero così i soli beneficiari dei sacrifici economici sostenuti dai pescaresi».