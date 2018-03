A Bomba, esposizione della maxi tela dipinta "GlobalAquilart"

CULTURA. L'AQUILA. L’Associazione sportiva dilettantistica Canottieri e Canoa Valsangro presenta e ospita presso il Centro turistico Isola Verde di Bomba la maxitela “Globalaquilart” del progetto “Tendatelier”, in occasione dei Campionati Nazionali di Canoa e Kayak, che si svolgeranno il 17-18-19 settembre 2010 sul lago di Bomba. Nell’idea progettuale iniziale le caselle centrali lasciate bianche dovevano essere firmate dai Potenti del mondo, presenti all’Aquila per il G8 in quel periodo. Problemi organizzativi istituzionali non hanno permesso ai Potenti di farlo. 16/09/10 12.28