INCENDIO DISTRUGGE GARAGE A PIANELLA

PIANELLA. Un garage è andato completamente a fuoco nel primo pomeriggio di ieri in una villetta a schiera di Pianella.

Si tratta di un garage dove il proprietario dell'abitazione teneva una piccola rimessa di legna e svolgeva i suoi hobby domestici. Ad accorgersi del rogo sono stati i vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dal piano terra. Hanno così avvisato i proprietari, che stavano pranzando nella cucina sopra il garage e che non si erano accorti di niente. Subito sono stati allertate i vigili del fuoco arrivati da Pescara che hanno lavorato per molte ore.

Il locale è stato completamente distrutto ed è stata compromessa anche la stabilità della struttura tanto che c’è il rischio che crolli il solaio. Per questo motivo è stato quindi interdetto l'accesso al primo piano dell'abitazione (non al secondo, dove si trova la zona notte).

I vigili hanno lavorato fino a tarda sera. Sui motivi dell’incendio, invece, ancora molti dubbi. Bisognerà accertare che cosa abbia provocato le fiamme.