ABRUZZO, ANAS: CHIUSO PER INCIDENTE LA “AVEZZANO-SORA”

L’AQUILA. L’Anas comunica che in Abruzzo è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della strada statale 690 “Avezzano-Sora” compreso tra il km 3,600 e il km 4,500, (località Avezzano) in provincia di L’Aquila, a causa di un incidente tra tre veicoli che ha provocato il ferimento di quattro persone.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale.



Sul posto è giunto personale dell’Anas, dei Carabinieri e del 118 per prestare i primi soccorsi e ristabilire al più presto le normali condizioni di viabilità.