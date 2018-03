DIVERSAMENTE ABILI, ISTITUITA CABINA DI REGIA CON ASSOCIAZIONE FIABA ONLUS

CRONACA. PESCARA. Comune di Pescara e associazione Fiaba Onlus hanno costituito la prima Cabina di Regia per la progettazione della ‘città total quality’, ovvero una città a misura non solo di diversamente abile, ma realmente accessibile a tutti, all’anziano come alla donna in gravidanza o col passeggino, che devono potersi muovere liberare sul territorio, usufruendo delle condizioni migliori per la propria qualità della vita. L’Organismo, che si riunirà per la prima volta subito dopo le feste, sarà composto da 5 membri, di cui 3 individuati dall’Associazione Fiaba, e che vedranno la presenza anche di un docente del Dipartimento di Architettura dell’Università ‘D’Annunzio’, e 2 di nomina comunale.