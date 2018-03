FARMACIA RAPINATA A MONTESILVANO

CRONACA. MONTESILVANO. Rapina in farmacia, ieri sera, a Montesilvano, lungo via Verrotti. Due uomini che indossavano un casco ed erano armati di coltello hanno minacciato il proprietario e tre addetti e si sono fatti consegnare l'incasso, per un importo di circa mille euro. Poi si sono allontanati a bordo di un motociclo grigio chiaro verso corso Umberto. I carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, hanno attivato poco dopo le ricerche sul territorio ma le pattuglie che hanno passato al setaccio la zona non hanno trovato alcunche'. Sono state anche visionate le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza ma, considerato che i rapinatori indossavano il casco, si vede solo il tipo di corporatura.