L’AQUILA. CARMINE CARACCIOLO NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L’AQUILA. Si è insediato il nuovo comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri.

Il Ten. Col. Carmine Caracciolo, classe 1962, originario della provincia di Foggia, ha frequentato il 165° Corso presso l’Accademia Militare di Modena nel 1983.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze per la Sicurezza Interna ed Esterna, ha prestato il proprio servizio da Ufficiale dei Carabinieri al comando delle Compagnie di Manduria (TA), Rieti e Teramo.

Dopo una esperienza presso lo Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, ha comandato i Reparti Operativi di Macerata e Lecce.

L’ufficiale è stato anche impiegato in due missioni all’estero, più precisamente in Israele e Kossovo.

Dal 2008 ha ricoperto l’incarico di capo settore presso il Centro Operativo D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) di Bari, per poi essere destinato all’attuale incarico.

Il Ten. Col. Carmine Caracciolo subentra al Col. Pietro Di Censo che alcuni mesi fa ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.