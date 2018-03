LANCIANO. LA GIUNTA: OK AL PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DELL’OSPEDALE RENZETTI

LANCIANO. Con una delibera votata all'unanimità dalla Giunta regionale, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo all'adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'Ospedale Renzetti di Lanciano.

La spesa complessiva è di 2 milioni 700 mila euro. Ad annunciarlo è l'assessore Mauro Febbo che sottolinea come «questo provvedimento rientri con l'attuale programmazione regionale che prevede una serie di investimenti in materia di edilizia sanitaria della Regione Abruzzo in recepimento delle nuove disposizioni nazionali e regionali».