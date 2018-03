SITO ARTA FUORI USO PER 7 GIORNI

ABRUZZO. L'Arta Abruzzo informa che per cause tecniche dovute allo svolgimento di lavori di ristrutturazione della rete sospenderà i servizi informatici che saranno disattivati dal 12 dicembre 2012 per un periodo massimo di 7 giornate lavorative.

La disattivazione riguarderà il sito istituzionale, i servizi mail, l’albo pretorio on-line e l’accesso tramite web ai dati e alle informazioni ambientali pubblicati