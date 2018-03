RUBANO CAPPOTTI DA AUCHAN, IN MANETTE

CRONACA. PESCARA. Ieri pomeriggio, alle ore 14.00 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno arrestato in flagranza, per il reato di furto aggravato in concorso, Giovanni Chiaramonte, 20enne di Taranto, con precedenti di polizia, e Pasquale Nazionale, 42enne di Torre Annunziata, pregiudicato.

I malviventi avevano appena superato le casse del supermercato “Auchan” di via Tiburtina quando, su indicazione degli addetti alla sicurezza che li avevano notati aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto, sono stati bloccati dai militari. Immediatamente sottoposti a perquisizione personale, i due complici sono stati trovati in possesso di due giubbotti in pelle che avevano occultato indossandoli sotto i propri indumenti, dopo averne rimosso i dispositivi antitaccheggio. La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata restituita. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà questa mattina.