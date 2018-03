RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO GIOVANE A PENNE

CRONACA. PENNE. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.G., 22enne di Penne per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, nel pomeriggio di ieri, dopo aver consumato alcune bevande alcoliche in un bar del centro cittadino, ha danneggiato il locale e la titolare ha chiamato i carabinieri. L’uomo alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controlli prima inveendo contro di loro poi reagendo con calci e pugni. E’ stato dunque tratto in arresto in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi.