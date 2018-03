SPOLTORE. LOREDANA SCOTOLATI NUOVA DIRIGENTE URBANISTICA DEL COMUNE

SPOLTORE. Ha preso servizio martedì 4 dicembre la nuova responsabile del settore urbanistica Loredana Scotolati, tecnico di elevata professionalità ed esperienza pluriennale. Per assumerla il Comune di Spoltore ha raggiunto un accordo con il Comune di Pianella per l’utilizzazione parziale e temporanea di personale ex art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004.

«L’istituto che si è scelto di utilizzare», dicono dal Comune, «consente un risparmio rispetto ad altre forme di reclutamento, in quanto permette di condividere il costo del personale tra diverse autonomie locali e di reperire, come in questo caso, professionisti già altamente formati e a conoscenza dei meccanismi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio della trasparenza, poiché che si tratta di dipendenti a tempo indeterminato di enti locali, che sono stati assunti a seguito di procedure concorsuali».