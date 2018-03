L'AQUILA. RIAPRE PIAZZA PALAZZO

L'AQUILA. Il Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, ha disposto la riapertura di piazza Palazzo al transito pedonale e dei mezzi autorizzati. Nell’ordinanza del Primo Cittadino viene preso atto che la speciale squadra tecnica, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, ha espresso parere favorevole a rendere di nuovo fruibile la piazza dove si trova Palazzo Margherita, fino al 6 aprile 2009 sede della Munipalità.

Piazza Palazzo, come del resto la quasi totalità del centro storico dell’Aquila, era stata reinserita nella zona rossa lo scorso 17 novembre, in seguito al verificarsi di alcune scosse sismiche. Nei giorni scorsi sono state firmate delle ordinanze per la riapertura di altri tratti della città antica.