MONTESILVANO, DOMENICA DELLO SHOPPING CON NEGOZI APERTI, DEGUSTAZIONI, MERCATINI

NATALE. MONTESILVANO. Sono circa 120 gli esercizi commerciali che hanno aderito alla terza giornata dello shopping, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Confesercenti provinciale di Pescara, che si terrà domenica dalle ore 16.00 alle 21.00. «Negozi aperti al pubblico, degustazioni, spettacoli e performance, mercatini per rilanciare il commercio locale e per rendere il cuore di Montesilvano un grande salotto dove famiglie, bambini potranno godersi la città liberi dal traffico cittadino», ha detto oggi l’assessore agli eventi Stefania Di Nicola, presentando l’appuntamento insieme ai referenti dei commercianti locali, Cristian Maione, Claudio Di Camillo, Gianluca Di Dionisio. Per l’occasione, infatti, verranno chiuse al traffico Corso Umberto (dall’altezza di Viale Europa al Mcdonald), tratto di Via D’Annunzio e la prima parte della Vestina, ma «in caso di allarme meteo - ha puntualizzato l’assessore - le strade non verranno chiuse per evitare ulteriori disagi e comunque i negozi resteranno aperti e le attività previste non si fermeranno»

«Per l’occasione – ha dichiarato la delegazione di commercianti- più della metà dei negozi che prenderanno parte all’iniziativa, infatti, applicheremo una politica di sconti con buoni che faranno risparmiare sugli acquisti dal 10% fino al 50%»