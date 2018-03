GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: 10 PUNTI IN MENO DALLA PATENTE

PESCARA. Un imprenditore 50enne di Cepagatti, alla guida di una Bmw e risultato ubriaco, e' stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Montesilvano per guida in stato di ebbrezza e nei suoi confronti si e' proceduto al ritiro della patente, alla decurtazione di 10 punti e al sequestro ai fini della confisca dell'auto che, in caso di condanna definitiva, diventera' di proprieta' dello Stato. L'episodio e' avvenuto in corso Umberto (SS 16 Adriatica), a Montesilvano, alle 3.30 circa. Il controllo etilometrico a cui e' stato sottoposto il 50enne ha rivelato il superamento del limite di ben tre volte: la prima prova ha raggiunto il valore di 1,78 g/l. L'intervento e' dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, che in questi giorni stanno svolgendo anche attivita' di prevenzione per cio' che riguarda la guida in stato di ebbrezza.