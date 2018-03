FURTO, DENUNCIATI DUE UOMINI DI FOGGIA

ORTONA. Due uomini di 63 e 56 anni, entrambi originari della provincia di Foggia, sono stati denunciati dai Carabinieri di Fossacesia.

L’accusa è quella di furto aggravato in concorso. Le indagini, svolte dai militari, hanno permesso di accertare che i denunciati, lo scorso 7 ottobre, a Fossacesia Marina, dopo aver forzato la portiera di un’auto, avevano rubato la somma di 250 euro ad un pensionato di 68 anni di Casalanguida .

Un rumeno di 25 anni, con precedenti penali, è stato invece denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ortona con l’accusa di falsità in scrittura privata. L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato nel comune di Tollo, è stato fermato mentre era alla guida di un autocarro che aveva un contrassegno assicurativo falso. A Torino di Sangro, i carabinieri hanno denunciato un 20enne del luogo, con precedenti penali, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, che, in occasione dell’incontro di calcio Pescara Roma svoltosi lo scorso 25 Novembre, non aveva osservato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il giovane, infatti, nel corso della partita di calcio, non si era presentato presso la stazione Carabinieri di Torino di Sangro contravvenendo all’obbligo impostogli dall’Autorità Giudiziaria.