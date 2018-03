CROLLO MASSO ROCCIOSO A CARAMANICO, RIAPRE LA STRADA 487

CARAMANICO. Con una ordinanza del dirigente Opere pubbliche e Manutenzioni, Paolo D'Incecco, la Provincia di Pescara ha disposto per oggi, mercoledì 5 dicembre 2012, (ore 10) la riapertura al transito veicolare e ciclo pedonale della SR 487, dal chilometro 18 al chilometro 19 + 650, cioè il tratto chiuso da qualche giorno a seguito del distacco di un grosso masso dal versante montano che sovrasta la strada.

Nei giorni scorsi, il primo dicembre per l'esattezza, sono stati avviati i lavori finalizzati al ripristino della normalità. Si è poi proceduto al sezionamento, demolizione e trasporto a valle del masso precipitato sul piano viabile. Il 4 dicembre sono stati effettuati i primi lavori per la sistemazione del piano viabile, consentendo il transito di tutti i veicoli, e si stanno ultimando le ulteriori lavorazioni per la completa messa in sicurezza del tratto di strada interessato all'incidente. Gli interventi da ultimare riguardano la cabina del gruppo elettrogeno e la rete paramassi, danneggiati dal crollo.