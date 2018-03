MONTESILVANO. SOSPESE LEZIONI AL LICEO D’ASCANIO

MONTESILVANO. La dirigente scolastica del liceo D’Ascanio di Montesilvano, Natalina Ciacio, ha disposto nei giorni scorsi la sospensione dell’attività didattica da ieri, lunedì 3 dicembre, a mercoledì 5 dicembre. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che sono in corso «le operazioni di avvio dell’impianto di riscaldamento che richiedono alcuni giorni prima che l’intero sistema vada a pieno regime». Si tratta, infatti, spiega la Provincia di Pescara, «di un impianto avanzato e per questo la procedura è piuttosto complessa, anche in considerazione dell’ampiezza dell’intero istituto da riscaldare». Sono stati superati i problemi legati alla erogazione del gas, che è assicurata.

«Il lavoro da parte dei tecnici», dicono il presidente della Provincia Guerino Testa e l’assessore e vice presidente Fabrizio Rapposelli, «andrà avanti anche nelle prossime ore per consentire ai ragazzi di rientrare in aula nel più breve tempo possibile».