MINACCIA IL SUO CONFINANTE CON UN COLTELLO: PENSIONATO DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

LANCIANO. Un pensionato di 77 anni di Palena, lo scorso pomeriggio, nel corso di un’animata lite avvenuta, per futili motivi, con il suo confinante, un 55ene del luogo, ha afferrato un coltello da cucina e, dopo essersi introdotto nell’abitazione del suo “rivale”, lo ha minacciato con l’arma. Il tempestivo intervento di una pattuglia di Carabinieri della stazione di Palena, avvertita dai vicini di casa spaventati dalle urla provenienti dall’abitazione dove si trovavano i due uomini, ha evitato che la lite potesse avere tragiche conseguenze. I militari hanno disarmato il pensionato e, dopo aver riportato la calma tra i due litiganti, hanno accompagnato il 77enne in caserma per denunciarlo in stato di libertà con le accuse di porto abusivo di arma, minaccia e violazione di domicilio.