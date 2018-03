FURGONE CONTRO AUTOCARRO CON RIMORCHIO, UN FERITO

PESCARA. Un uomo di 65 anni di Pescara e' rimasto ferito questa sera in un incidente stradale avvenuto a Loreto Aprutino (Pescara), lungo la strada provinciale 4, all'intersezione con la strada comunale Colle Fiorano. In base alla ricostruzione dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, il furgone condotto dal 65enne si spostava sulla strada provinciale in direzione mare-monti quando si e' scontrato con un autocarro con rimorchio che usciva dall'incrocio. Ha tentato di frenare ma non e' riuscito ad evitare l'impatto e si e' schiantato contro la parte finale dell'autocarro. Il conducente del furgone e' rimasto incastrato e per tirarlo fuori sono intervenuti i vigili del fuoco mentre il 118 si e' occupato dei soccorsi e del trasporto all'ospedale di Pescara. Lo scontro ha provocato problemi al traffico. Sul posto i militari dell'Arma di Loreto.