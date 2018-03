LANCIANO. EROINA NEGLI SLIP: 22ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

LANCIANO. Era alla guida di una Fiat 600 quando è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile impegnata in un controllo di routine alla circolazione stradale. Nonostante fosse in regola con i documenti di guida, L.M., 22enne di Sant’Eusanio del Sangro, è apparso stranamente nervoso a tal punto da insospettire i militari. Accompagnato in caserma, il ragazzo si è reso conto di non aver alcuna possibilità di farla franca e, spontaneamente, ha consegnato agli uomini dell’Arma una bustina con all’interno 22 grammi di eroina che aveva occultato all’interno degli slip. Arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove è rimasto in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato dall’Autorità giudiziaria di Lanciano.