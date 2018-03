PESCARA, ARRIVANO I POOH, DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA CADUTA DEL FORTE

VIABILITA’. PESCARA. Questa sera al Teatro Massimo arrivano i Pooh. Per lo svolgimento dell’evento, nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto la richiesta della società organizzatrice di poter disporre dell’area situata dinanzi al Teatro stesso, in modo da poter scaricare, senza intralcio, le imponenti attrezzature necessarie per lo spettacolo. L’amministrazione comunale ha deciso di accogliere tale istanza, ed ha quindi istituito il divieto di sosta e di fermata in via Caduta del Forte, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pesaro sino all’incrocio con piazza Italia, dalle 7 di sabato primo dicembre, sino alle 5 di domenica 2 dicembre. Nell’area potranno sostare solo due mezzi al seguito dello spettacolo che, una volta scaricato il materiale, dovranno però essere allontanati».