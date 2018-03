SECONDA EDIZIONE DI TUNE UP WINTER 2012 FESTIVAL JAZZ

LANCIANO. Tre appuntamenti di grandissimo livello da non perdere. Da Max Ionata e il suo trio italiano che ci porterà nei meandri del jazz moderno e apolide. Antonio Onorato in “Guitar solo” mischierà le sonorità mediterranee a quelle del mondo. Ad aprire sarà Stefano Barbati con alcuni suoi inediti. Sherrita Duran con il suo nuovo progetto “Unforgettable…” presenta in Prima assoluta questo viaggio tra jazz e gospel rileggendo le canzoni più belle del ‘900.